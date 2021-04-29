В Новороссийске в ДТП пострадал пьяный водитель иномарки

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю

Авария случилась на проспекте Дзержинского вечером 28 апреля. 36-летний мужчина за рулем Toyota Mark X на большой скорости врезался в искусственное ограждение. Об этом «КП»-Кубань» сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

У пострадавшего водителя имелись признаки опьянения, однако от освидетельствования он отказался. На месте аварии его осмотрели медики и назначили амбулаторное лечение. Причины случившегося устанавливаются.