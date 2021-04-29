В Краснодарском крае на майские праздники будут работать все пункты вакцинации

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Все пункты вакцинации от коронавируса в Краснодарском крае будут работать на майских праздниках. Более того – все медицинские организации региона на длинных выходных будут работать в режиме повышенной готовности. Об этом «КП»-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации региона.

- В период длинных праздников мы должны создать условия для того, чтобы прививку могли сделать как можно больше жителей. Так всем регионом мы сможем добиться коллективного иммунитета. Сейчас привиты 400 тысяч жителей, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов сказал, что в этот период медики будут работать в режиме повышенной готовности. Будут дежурить главные врачи и их заместители. Все 239 пунктов вакцинаций (в том числе и выездных) будут работать.