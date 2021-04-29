Жители Кубани стали бережнее относиться к смартфонам

Фото предоставлено пресс-службой МегаФон

Пользователи современных гаджетов в Краснодарском крае стали тщательнее следить за сохранностью своих девайсов. По данным аналитиков МегаФона в 2021 году страховку на телефон оформляет каждый шестой покупатель. А защитное стекло или пленку устанавливают три из четырех новых владельцев.

При этом в прошлом году краснодарцы приобретали полис лишь на одно из десяти купленных устройств. Жители региона оберегают свои смартфоны в первую очередь от механических повреждений, попадания воды и кражи. Топ моделей, на которые краснодарские покупатели оформляют страховку чаще всего:

Samsung Galaxy А12

Samsung Galaxy А51

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy A31

Xiaomi Redmi Note 9

«По статистике 29% всех поломок смартфонов приходится на разбитые экраны. При этом каждый третий пользователь отказывается от ремонта из-за его дороговизны. Ведь в зависимости от модели замена экрана может стоить до трети всей цены гаджета. Поэтому в МегаФоне можно застраховать не только устройство целиком, но и отдельно экран. Страховая сумма в этом случае составляет половину стоимости самого телефона. А возмещать убытки можно несколько раз в рамках этого платежа», - комментирует Зарема Дайдулина, руководитель по коммерции Кавказского филиала МегаФон Ритейл.

Помимо стекла предотвратить повреждения экрана помогают защитные пленки. Порядка 65 % покупателей на Кубани сразу выбирают эти аксессуары для нового смартфона. Чаще всего жители региона ставят прозрачную «броню» на смартфоны Xiaomi и Samsung. При этом стеклу абоненты доверяют больше: по статистике МегаФона его приобретают и устанавливают в 11 раз чаще. Это связано с тем, что пленка предохраняет экран смартфона лишь от царапин, а стекло способно уберечь также от сколов и трещин при ударах и падениях.