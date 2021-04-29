Фото: sochi.ru.

Всероссийская патриотическая гонка «Наша Победа» пройдет в Сочи. Состязание начнется 3 мая в формате кросс-похода и трейл-гонки по пересеченной местности в селе Прогресс. Об этом сообщает пресс-служба Сочи.

- Цель проекта - позволить соревнующимся и болельщикам приобщиться к истории Победы в Великой Отечественной войне, – рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Анатолий Мирошников.

Расстояние в 1945 метров символизирует год Победы. Девятикилометровый забег предназначен для спортсменов и подготовленных любителей бега. В этом году добавился новый формат - командная гонка по пересеченной местности на трассе в 76 км.

Это спортивное мероприятие на курорте проводят уже в пятый раз. Принять участие в массовой забеге могут сочинцы и гости курорта.

Всех участников гонки ждут традиционные памятные дистанции как для начинающих, так и для опытных спортсменов.