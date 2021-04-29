Можно ли на Радоницу на кладбище в Краснодарском крае 2021: власти дали пояснение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Можно ли на Радоницу на кладбище в Краснодарском крае 2021. Этот вопрос уже несколько месяц волновал жителей Кубани. Региональные власти поставили точку в самой обсуждаемой теме последних дней. «КП» – Кубань» выяснила, можно ли на Радоницу на кладбище в Краснодарском крае 2021.

- Решением оперштаба рекомендовано ограничить посещение кладбищ 11 мая. Но окончательное решение будут принимать главы муниципалитетов, исходя из эпидобстановки на местах, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Можно ли на Радоницу на кладбище в Краснодарском крае 2021. По православному календарю праздник отмечается на девятые сутки после Пасхи.

В этот день поминают родных и близких на кладбищах. Ранее глава региона попросил работодателей сделать 11 мая для сотрудников нерабочим.

- Отменять выходной в этот день не будем. Считаю, что у жителей нашего края должна быть возможность помянуть родственников — дома в кругу близких людей или в храме, – добавил глава региона.

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