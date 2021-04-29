В Краснодарском крае на Радоницу могут ограничить вход на кладбище

Кладбище также считается местом скопления людей, особенно в праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае 11 мая могут ограничить вход на кладбища. Возможный запрет наложат из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Однако решать – закрывать или оставлять открытым кладбища городов и поселков будут главы на местности исходя из эпидобстановки.

- Решением оперштаба рекомендовано ограничить посещение кладбищ 11 мая. Но окончательное решение будут принимать главы муниципалитетов, исходя из эпидобстановки на местах, - сказал глава.

Однако 11 мая остается выходным днем. Кубанцам дают возможность помянуть родственников если не на кладбищах, то хотя бы дома или в храмах.