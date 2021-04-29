В Армавире задержали одного из участников перестрелки у кафе

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Потасовка случилась 6 марта у кафе на улице Советской Армии в Армавире. Там 36-летний мужчина поссорился с тремя мужчинами на бытовой почве. Вся компания вышла на улицу, где началась драка, а затем злоумышленники выстрелили в мужчину не менее четырех раз. Однако пострадавший смог убежать и сам обратиться в больницу. Об этом «КП»-Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Краснодарского края.

В итоге сейчас одного из преступников задержали, он находится под стражей, но остальные двое - на свободе. Фигурантов объявили в федеральный розыск, расследование уголовного дела продолжается.