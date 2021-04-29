В центре Краснодара из-за репетиций парада ограничат движение транспорта

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краевая столица вовсю готовится к проведению Парада Победы, однако для репетиций торжественного парада нужно ограничить несколько улиц. Ограничения будут действовать на Главной городской площади утром 30 апреля, 5 и 7 мая.

С 22:00 29 апреля до 15:00 9 мая движение ограничат по улице Красноармейской от Длинной до Буденного и по Буденного от Красной до Красноармейской.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С 6:00 до 9:00 30 апреля, 5 и 7 мая ограничат следующие участки улиц:

Буденного от Красной до Красноармейской

Красной от Длинной до Калинина

Красноармейской от Пашковской до Кузнечной

Буденного от Рашпилевской до Седина

Длинной от Рашпилевской до Седина

А также с 22:00 29 апреля до 9:00 30 апреля и с 22:00 4 мая до 9:00 5 мая, и с 22:00 6 мая до 9:00 7 мая освободят от машин следующие участки:

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Красной от Длинной до Калинина

Красноармейской от Пашковской до Головатого

Будённого от Рашпилевской до Седина

Длинной от Рашпилевской до Седина