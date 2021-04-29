В центре Краснодара из-за репетиций парада ограничат движение транспорта

Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Краевая столица вовсю готовится к проведению Парада Победы, однако для репетиций торжественного парада нужно ограничить несколько улиц. Ограничения будут действовать на Главной городской площади утром 30 апреля, 5 и 7 мая.
С 22:00 29 апреля до 15:00 9 мая движение ограничат по улице Красноармейской от Длинной до Буденного и по Буденного от Красной до Красноармейской.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
С 6:00 до 9:00 30 апреля, 5 и 7 мая ограничат следующие участки улиц:
Буденного от Красной до Красноармейской
Красной от Длинной до Калинина
Красноармейской от Пашковской до Кузнечной
Буденного от Рашпилевской до Седина
Длинной от Рашпилевской до Седина
А также с 22:00 29 апреля до 9:00 30 апреля и с 22:00 4 мая до 9:00 5 мая, и с 22:00 6 мая до 9:00 7 мая освободят от машин следующие участки:
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Красной от Длинной до Калинина
Красноармейской от Пашковской до Головатого
Будённого от Рашпилевской до Седина
Длинной от Рашпилевской до Седина