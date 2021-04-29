На Кубани продлили режим повышенной готовности до 12 мая

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлили до 12 мая. Такое решение принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба.

- Скоро майские праздники, а затем открытие курортного сезона. Мы должны быть особенно внимательны и последовательны, чтобы не допустить роста болезней в этот период. Поэтому режим повышенной готовности продлеваем до 12 мая, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

А главный врач клинической инфекционной больницы Сергей Зотов отметил, что ограничения нужно сохранять до того момента, по Кубань не достигнет стабильного коллективного иммунитета.