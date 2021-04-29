Предприятия Кубани выплатили 60 миллионов долгов по зарплатам

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С начала этого года предприятия Кубани в общей сумме выплатили около 60 миллионов долгов по зарплатам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отметим, что в прошлом году бизнес региона получил около четырех миллиардов рублей на поддержку занятости в пандемию. Благодаря этой помощи рост долгов по зарплатам удалось остановить, и в итоге задолженность упала на 27%.

По вопросам несвоевременной выплаты заработной платы можно обратиться на телефон горячей линии министерства экономики Краснодарского края по номеру 8 (861) 210-70-50.