Фото: sochi.ru.

Благоустройство общественных территорий в Сочи продолжается. Сейчас реконструкция ведется вдоль реки Мацеста. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

На площади более трех тысяч квадратных метров на протяжении четырех месяцев строители будут восстанавливать тропу, набережную и проведут берегоукрепительные работы.

- Обновленная прогулочная зона позволит комфортно добираться из микрорайона Мацеста к морю. Мы обсуждали проект благоустройства с местными жителями и советом ТОС. Мнение людей - это главный ориентир в вопросах развития города, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

Уже завершен второй этап реконструкции на противоположном берегу реки. Сейчас эта часть Мацесты участвует в федеральном рейтинговом голосовании по проекту «Формирование современной комфортной городской среды».

В случае победы в голосовании, уже в следующем году пройдет третий этап масштабной реконструкции. На набережной появится освещение, беспроводной интернет, видеонаблюдение, велодорожки.

Проект позволит сочинцам и гостям пройти пешком или проехать на велосипеде более семи с половиной километров с выходом на набережную.