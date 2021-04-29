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Общество29 апреля 2021 17:43

На Кубани заканчивается отопительный сезон

И начнется ремонт сетей
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае отопительный сезон традиционно подходит к концу. Полную подачу тепла прекратили во всех муниципалитетах региона. Однако в ночное время в 17 городах по-прежнему оставили подачу тепла в соцучреждениях.

- Количество инцидентов при подготовке к отопительному сезону в этом году было минимальным. Все проблемы устранялись не более, чем через сутки, - сказал вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.

Сейчас идет активная подготовка к следующему отопительному сезону.