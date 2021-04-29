В Сочи с самолета сняли пассажирку

Видимо, женщина очень долго ждала своего отдыха на курорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 29 апреля, в дежурную часть транспортной полиции аэропорта города-курорта Сочи пришло сообщение от диспетчера, что им срочно нужен наряд. Правоохранители выехали на место и забрали нарушительницу порядка. Оказалось, что 37-летняя женщина из Санкт-Петербурга напилась на борту и вела себя неадекватно, на просьбы бортпроводников успокоиться.

- Нарушительницу порядка доставили в отдел полиции. Ей назначили штраф и составили административный протокол, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.