Следком на Кубани завел уголовное дело об оправдании в соцсетях зверств немецких нацистов

В Щербиновском районе пользователь соцсети усомнился в реальных зверствах фашистов в концлагере "Освенцим" Фото: Алексей БУЛАТОВ

СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту публикации в социальных сетях размышлений одного из пользователей на тему зверств нацистских преступников. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

- В 2019 году пользователем одной из соцсетей на своей странице были размещены материалы, в которых содержалось отрицание факта массового уничтожения евреев в концлагере «Освенцим», - уточнили в пресс-службе следственного комитета.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления. По факту назначена лингвистическая экспертиза. Расследование находится в процессе