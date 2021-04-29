Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 апреля 2021 21:02

Четыре вида чая из Сочи завоевали золото на конкурсе «Лучший продукт 2021»

Жюри выбрало из представленных сочинцами два вида черного чая и два - зеленого
Инна БОРИСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Сочинский чай завоевал золото на международной выставке «Продэкспо-2021»

Сочинский чай завоевал золото на международной выставке «Продэкспо-2021»

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Чай Мацестинской чайной фабрики получил золотые медали на международной выставке «Продэкспо-2021» в категории «Лучший продукт 2021», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Требовательное жюри оценило два вида черного чая и два вида зеленого, - уточнили в краевой пресс-службе.

Примечательно, что на конкурсе была представлена не продукция категории премиум, а то, что могут купить обычные потребители в магазинах.

В мае у чаеводов самого северного чая в мире начинается новый сезон сбора чайного листа.