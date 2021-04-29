Брянские налетчики украли в Краснодаре из банкомата 3,3 млн рублей

Два налетчика из Брянска выкрали в Краснодаре из банкомата 3,3 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое судимых жителей Брянска похитили в Краснодаре из банкомата крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Следствие установило, что преступление произошло ночью.

- Приезжие проникли в помещение, где находился круглосуточно работающий банкомат. С помощью специальных инструментов они взломали терминал и похитили более 3,3 млн рублей. Полицейские по горячим следами установили личности похитителей, - уточнили в ведомстве.

Преступников задержали - одного в Сочи, другого в Брянске. Часть денег у них отобрали и вернули в банк. Сейчас оба находятся в Краснодаре под стражей. Оперативники отрабатывают версии о причастности похитителей к другим преступлениям.