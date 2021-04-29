В Краснодар 12 мая приедет агитационный поезд Минобороны

Поезд традиционно курсирует по стране в преддверии празднования 9 мая

25 апреля с Киевского вокзала Москвы отправился агитационный поезд Минобороны России. Он посетит более 50 городов нашей страны, а в столицу Кубани приедет 12 мая.

- Традиция агитпоездов – важный элемент памяти о Великой Отечественной войне. Мероприятие очень важно для подрастающего поколения, чтобы они узнали о военных временах, - сказал вице-губернатор края Александр Власов.

Встретить поезд в Краснодаре можно будет с 16:30 до 22:20. Традиционно будет выставка, пункты отбора на военную службу и развлекательная программа с экскурсиями.