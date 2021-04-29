Тимур Бекмамбетов: Сергей Галицкий сравним с Петром I

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Российский режиссер Тимур Бекмамбетов считает, что краснодарский меценат и бизнесмен Сергей Галицкий ведет дальновидную политику, выращивая в собственной футбольной академии кадры для российского футбола.

- Да, Петр I тоже привозил архитекторов и строителей из Европы, но он вырастил и своих, - порассуждал Бекмамбетов в интервью "Советскому спорту".

Тимур Бекмамабетов впечатлился, посетив в Краснодаре стадион и футбольную академию. Он отметил, что идея Сергея Галицкого растить своих футболистов очень правильная.

- Мне кажется, что деньги, потраченные на иностранных спортсменов - это недальновидное решение. Надо вкладывать и растить своих спортсменов, - сказал Бекмамбетов.