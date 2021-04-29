На Кубани запретят переводить плодородные земли под жилищную застройку

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае запретят переводить сельхозугодия и виноградопригодные земли под строительство жилья. Такой законопроект приняли в первом чтении на 54 чтении Заксобрания края. Особое внимание на совете уделили участкам земли, которые потенциально можно использовать под виноградники.

- Сейчас в крае 27 тысяч гектаров занято виноградниками, но это только начало. Более 40 тысяч гектаров земли можно использовать дя выращивания винограда. Наша цель – защитить их от застройки и перевода в другие назначения, - сказал на встрече губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Учет земель проводили в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах.