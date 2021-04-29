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Общество29 апреля 2021 23:04

В Новороссийске получают самую большую зарплату на Кубани

Город-герой обошел в этом году по размеру зарплаты Краснодар и Сочи
Инна БОРИСОВА
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В среднем жители Новороссийска получают 50,8 тыс. рублей

В среднем жители Новороссийска получают 50,8 тыс. рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Город-герой Новороссийск выбился в лидеры по зарплате в Краснодарском крае. По этому показателю город обошел Краснодар и Сочи, следует из аналитического обзора краевого министерства экономики.

Так, в Новороссийске с января по февраль 2021 года средний размер зарплаты составил 50,8 тыс. рублей, что почти на 22% выше, чем по краю.

Далее идет Краснодар - в столице Кубани средний размер зарплаты находится на уровне 50,5 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров Темрюкский район - здесь в среднем жители получают 48,6 тыс. рублей.

Сочи, который после Зимних Олимпийских игр 2014, стартанул по зарплатам в крае, на сегодня находится на четвертом месте. Здесь средняя зарплата держится на отметке 48,4 тыс. рублей.