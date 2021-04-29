В Новороссийске задержали двух граффити-дебоширов

Фото: пресс-служба полиции Новороссийска

В дежурную часть полиции Новороссийска обратилась местная жительница и рассказала, что на нескольких фасадах домов и соцобъектах города кто-то нарисовал граффити и писал непристойные слова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Новороссийску.

Правоохранители выехали на место, опросили свидетелей, а затем осмотрели записи камер видеонаблюдения. В итоге по ориентировкам они нашли злоумышленников – ими стали два 21-летних приезжих из Комсомольска-на-Амуре.

- Задержанные раскаялись в поступке, попросили прощения у жителей города, - уточнили «КП»-Кубань» в ведомстве.

Также выяснилось, что парни устроили еще и дебош – выкрикивали матом с балкона многоэтажки. В итоге молодые люди получили семь суток ареста. А по факту повреждения имущества идет проверка.