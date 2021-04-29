В аэропорту Краснодара ко Дню Победы установили модель бомбардировщика ПО-2

Фото: krr.aero

Модель самого знаменитого истребителя времен Великой Отечественной войны ПО-2 установили на привокзальной площади аэропорта Краснодара. Легендарная машина стоит рядом с памятником Евдокии Бершанской. Это событие посвящено годовщине Победы, сообщает пресс-служба аэропорта.

- Создателем точной копии модели бомбардировщика стал заслуженный работник аэропорта Сергей Николаевич Кирсанов, - уточняет пресс-служба.

ПО-2 - это самолет, на котором совершала свои вылеты Герой Советского Союза Евдокия Бершанская, чье имя носит аэропорт Краснодара.

Рядом с установленной моделью расположен информационный стенд. Из его документов гости аэропорта узнают о боевом пути 588-го ночного легкобомбардировочного женского авиаполка.