Фото: пресс-служба КМТО «Премьера»

В Краснодаре состоится премьера концерта «Шостакович – Мясковский. Музыка войны и о войне». Он пройдет в стенах КМТО «Премьера» 7 мая в 19.00 и будет посвящен 76-й годовщине Победы.

Камерный струнный «Премьер-оркестра» под руководством дирижера и художественного руководителя Даниила Червякова добавят новое звучание сочинениям советских классиков.

- Они исполнят Симфониетта для струнного оркестра ля минор Op. 68 Н.Я. Мясковского и Камерную симфонию Op. 110 Д.Д. Шостаковича, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе КМТО «Премьера».