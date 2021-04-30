ВТБ одобрил компаниям Кубани кредиты по программе ФОТ 3.0 на 545 млн рублей

ВТБ с начала работы по госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 одобрил среднему и малому бизнесу Кубани кредиты на сумму 545 млн рублей. Первыми воспользовались льготными кредитами туристические компании, а также представители гостиничного бизнеса и санаторно-курортной сферы.

Среди заемщиков: АО "Санаторий "Кубань" в Новороссийске, а также туристическое агентство «Манго» и отель «Классик» в Армавире.

«Мы фиксируем высокий спрос на программу ФОТ 3.0 со стороны региональных предпринимателей. Объем выдач по ней в Краснодарском крае ежедневно увеличивается, в первую очередь за счет того, что новые механизмы господдержки позволяют продолжить плавное восстановление деятельности компании заемщика без резкого увеличения финансовой нагрузки. Помощь по подписанным соглашениям предоставлена предприятиям, где трудятся более 2,2 тысяч человек. И это, безусловно, не предел. На рассмотрении банка в регионе находится еще 21 заявка от клиентов малого и среднего бизнеса на сумму свыше 83 млн рублей», - Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае.

«Как и для многих других региональных предприятий санаторно-курортной сферы, для нас развитие пандемии коронавируса и снижение туристического потока стало не простым испытанием. Однако, рост деловой активности и возможность воспользоваться новой госпрограммой кредитования под 3% позволили нам постепенно вернуться к привычному режиму работы. Банк ВТБ поддерживал нас на разных этапах развития компании, предоставляя необходимое финансирование в самые сжатые сроки. Поэтому мы оформили кредит по субсидированной ставке именно здесь»,- подчеркнул, генеральный директор АО «Санаторий Кубань» Сергей Стремоусов.

ВТБ приступил к реализации программы по восстановлению предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 9 марта 2021 года. Данный льготный инструмент создан для предприятий, которые ранее уже воспользовались государственным финансированием в рамках госпрограммы 696 (ФОТ 2.0) или же относятся к отрасли экономики, нуждающейся в поддержке (постановление Правительства РФ №279).

Программа предполагает финансирование под 3% сроком до одного года. При этом в течение первых предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга.

Подать заявку на кредит по упрощенному пакету документов можно в любом региональном офисе банка ВТБ, занимающимся кредитованием юридических лиц.