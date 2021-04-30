Скрин видео: vk.com/chpsochi

«Газель» опрокинулась на проезжую часть в Сочи. Сегодня утром 30 апреля на федеральной трассе в Адлерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Свидетели аварии предполагают, что водитель отечественного автомобиля мог потерять контроль над управлением, задеть дорожное ограждение и опрокинуться. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и экстренные службы для выяснения обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия.

Чтобы избежать образования пробки, разбитую «Газель» оперативно убрали с дороги. Однако, на данный момент движение в направлении Адлера затруднено.

Информация о пострадавших не поступала.