Жители Кубани смогут подать заявки на техобслуживание для подключения газа в режиме «одного окна»

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

В Краснодарском крае теперь более 40 участков, где можно заключить договор на техобслуживание. Работа на данных участках «Газпром межрегионгаз Краснодар» организована по принципу «единого окна». Это означает, что подать заявку на все услуги, связанные с газом, можно в одном месте.

Если раньше абоненты на участке заключали только договор на поставку газа, то теперь можно оформить и договор на техническое обслуживание, который является обязательным для подключения к сетям газоснабжения.

Кроме того, жители края смогут подать заявку на ремонт внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, получить необходимые справки и оплатить потребленный газ. Система «единого окна» значительно упрощает взаимодействие граждан с различными подразделениями газовых служб и экономит силы и время потребителя.

Работа «единого окна» на участках компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» организована в 39 городах и районах Краснодарского края, в том числе на 4-х участках в г. Краснодаре. Система «единого окна» в настоящее время также функционирует в 21-м филиале компании «Газпром газораспределение Краснодар».