Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи завершается строительство детского сада по национальному проекту «Демография». Он будет рассчитан на 80 мест. Здание получит два этажа.

- В новом корпусе будет ясельная группа на 20 мест, – сказали "КП" – Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Строительная готовность объекта оценивается на 88%. Игровые комнаты уже получили теплые полы. Сейчас в здании ведется облицовка стен, монтаж сетей отопления, электроснабжения и вентиляции.

Отмечается, что до конца года в Сочи стартует возведение еще десяти образовательных объектов. За 2021-й на Кубани появится 15 новых детских садов.