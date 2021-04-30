Фото instagram.com/npsochi.

Спасение самшита в Сочи продолжаются. На территории 12 участковых лесничеств Сочинского национального парка прошла обработка уникальных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пестицидом обработаны молодые посадки и возрастные деревья. Такая мера позволит защитить растения от опасного насекомого - вредителя самшитовой огневки.

- На сегодняшний день численность самшитовой огневки на особо охраняемых природных территориях уменьшилась, так как кормовой базы для насекомых практически нет. Вместе с тем ведутся санитарно-оздоровительные мероприятия по уничтожению вредителя, продолжается работа по выращиванию самшита в питомнике и формированию семенной базы растений, - заявил директора Сочинского нацпарка Павел Хоценко.

По его словам, увидеть самшит в привычном для нас виде возможным лишь через 80-100 лет.

Работы по обработке саженцев прошли на территории 12 участковых лесничеств.