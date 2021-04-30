Дети России создают корабли в «Орленке»

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Во Всероссийском детском центре стартовала программа для школьников «Корабелы будущего», которая разработана совместно с «Производственным объединением “Севмаш”». В ходе проекта дети изучают свойства кораблей, создают и программируют радиоуправляемые модели разных видов.

Участниками профориентационной смены стали 75 школьников в возрасте 11-17 лет из Архангельской и Саратовской областей, Республики Крым и Краснодарского края. Это участники и победители олимпиад по судостроению, инженерной графике, 3D-моделированию, учащиеся морских школ и флотилий, клубов юных моряков и речников, прошедшие конкурсный отбор.

«В рамках проекта «Корабелы будущего» дети самостоятельно собирают радиоуправляемые модели кораблей под руководством профессионалов судостроительной отрасли. Пилотная версия программы была запущена в 2020 году – тогда школьники собирали линкоры и соревновались в скорости прохождения полосы препятствий на воде. В этот раз содержание программы стало более разнообразным: ребята изучают и создают корабли разного назначения, а на финальных испытаниях продемонстрируют не только их скорость и манёвренность, но и другие уникальные функции. Уверен, что этот путь будет крайне интересным и кораблестроение по-настоящему увлечёт ребят», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

На специальных занятиях ребята изучают такие свойства корабля, как грузоподъёмность, остойчивость, непотопляемость и плавучесть. Полученные знания помогают им в создании собственных моделей. Орлята работают в трёх направлениях: корабелы строят корпус судна, ардуинщики (по названию языка программирования Arduino) разрабатывают систему управления кораблём с помощью приложения на телефоне, дизайнеры отвечают за надстройку и покраску модели, а также за презентацию проекта.

«Смена очень актуальна. Нам на «Севмаше» ежедневно нужны умные головы, умелые руки, поэтому очень важно воспитывать с самого детства хороших специалистов. Ребята уже осознано выбирают своё будущее, связанное с морем, кораблями», – отметил Владимир Сыродубов, заместитель генерального директора по управлению персоналом АО «ПО «Севмаш».

В зависимости от возраста и сложности задач юных корабелов распределили по трём группам: старшие ребята создают пожарные суда, средние – буксиры, младшие – сухогрузы. Всего орлята работают над девятью моделями. На итоговых испытаниях будущие судостроители покажут свои корабли в работе, основываясь на легендах программы: доставят продукты в импровизированный город на сухогрузах, перетянут корабли буксирами и потушат возгорание на игровой атомной станции с помощью пожарных судов. По итогам смены и финальных соревнований все участники программы получат подтверждающие документы.

«Мне очень нравится в «Орлёнке», я нашёл много новых друзей в нашей команде сухогрузов. Раньше я уже занимался моделями кораблей с папой. Он работает старшим механиком на корабле, я хотел бы стать как папа, когда вырасту и наберусь опыта, потому что у него очень сложная, но ответственная и важная работа», – поделился своими впечатлениями участник 5 смены Константин Шульгин из Северодвинска.

Смена «Корабелы будущего» продлится в «Орлёнке» до 13 мая 2021 года. Организаторы программы: филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской области, Акционерное общество «Производственное объединение «Севмаш», ВДЦ «Орлёнок».