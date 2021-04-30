Фото: instagram.com/delfacenter

Редкого пятнистого дельфина заметили на пляже Сочи. Животное, которые выделяется яркими белыми пятнами на теле, обнаружили сотрудники центра спасения дельфинов «Дельфа».

– Еще издали мы приметили что-то совсем необычное. Изначально нам показалось, что обычные это блики. Но рассмотрев поближе, стало понятно, что перед нами необычный дельфин – с белыми пятнами, как далматинец! – написала организация в Инстаграме.

Отмечается, что специалисты обнаружили семью так называемых белобочек. Они охотились на мелких рыб неподалеку от берега. Также подобных животных называют лейцистами. Несвойственный особи окрас возникает из-за мутации, которая вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.