На Кубани в майские праздники проведут благотворительный забег и парусную регату

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае на майские праздники запланирована обширная программа. В Анапе на 1 мая откроется арт-авеню, художников приглашают к сцене-ракушке на улице горького. Возле музея «Горгиппия» более 50 местных мастеров представят свои работы. Такие арт-зоны будут открыты весь летний сезон, а еще проведут масштабный фестиваль «А. море фест».

В Абрау-Дюрсо традиционно откроется сезон фонтанов. Здесь пройдет парусная регата Wing To Go, мастер-классы по танцам и моделирования самолетов.

А в Сочи 1 мая в сквере «Мацеста» пройдет пройдет благотворительный забег «Пес Барбос и лохматый кросс». Он рассчитан на то, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных. А в Сочи-парке пройдут квесты и спортивные соревнования ко Дню Победы.