Фото: sochi.ru.

Рептилии-мигранты захватили водоемы Сочи. Красноухие черепахи родом из Южной Америки, но на курорте они чувствуют себя как дома. Об этом сообщили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Заселение ими сочинских водоемов можно объяснить популярностью черепахи как домашнего питомца. Маленькая рептилия быстро вырастает до 30 см, живет не один десяток лет и не стесняется кусаться, поэтому хозяева передумывают держать их дома и выпускают.

Сотрудники парка "Южные культуры" ежедневно осматривают пруд. Красноухих черепах там все больше. Они всеядны и могут уничтожить флору и фауну небольшого водоема.

- Он представляет опасность для наших местных видов, для болотной черепахи, которая традиционный житель наших пресноводных водоемов"- рассказала заместитель директора Кавказского заповедника Ольга Пегова.

Международный союз охраны природы включил их в сотню самых опасных инвазивных видов на Земле.

Естественных врагов у рептилий-мигрантов здесь нет, плодиться им никто не мешает.