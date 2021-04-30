Жительница Кубани Елена Шашлыкова убила своего сожителя во время ужина

станица Ладожская

Сегодня, 30 апреля, 2021 года Усть-Лабинский суд вынес приговор 49-летней Елене Шашлыковой. Обвинительный приговор поддержал и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Женщину признали виновной по статье «Убийство» и приговорили ее к шести с половиной годам лишения свободы. Об этом «КП»-Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В суде установили, что убийство случилось 7 февраля около 14:00 в станице Ладожской по улице Мельничная,55. Там Елена вместе со своим 47-летним сожителем устроили романтическую посиделку с алкоголем. Однако они стали ругаться, после чего женщина напала на мужчину с ножом со спины и убила его.

После случившегося женщина пыталась помочь потерпевшему, но не смогла. В органы с повинной она пришла сама.

- Суд с учетом смягчающих обстоятельств приговорил виновную к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на 6 лет и 6 месяцев, - заключили в ведомстве.

Приговор не вступил в законную силу.