Почта России реконструирует пансионат «Почтовик» в Краснодарском крае

Необходимые вложения в проект оцениваются на уровне 1,54 миллиард рублей, которые включены в инвестиционную программу Почты России на 2021-2023 годы

В Краснодарском крае отреставрируют пансионат «Почтовик» .Он расположен в селе Кабардинка в 35 метрах от центрального пляжа. На территории в 4,3 гектаров хотят создать современную базу отдыха уровня 4* с возможностью санаторно-курортного лечения. При этом ценовое позиционирование пансионата будет находиться в сегменте 3* отелей. На территории пансионата появится теннисная база с тремя открытыми и одним закрытым кортами. Почти в два раза увеличится количество номеров — с текущих 170 до 314.

Предполагается, что первых гостей пансионат примет в летнем сезоне 2024 года. Отдыхать в нем смогут все желающие, а сотрудники «Почты России» получат льготные условия — скидки от 50 до 100%.

Необходимые вложения в проект оцениваются на уровне 1,54 миллиард рублей, которые включены в инвестиционную программу Почты России на 2021-2023 годы.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Почтовик — единственный санаторно-курортный центр, принадлежащий Почте России. Отдых здесь был популярен среди сотрудников Почты ещё с советских времен и вплоть до 2020 года, когда пансионат приостановил работу.

- Реконструкция санатория — это очень актуальный вопрос для компании. Ежегодно мы планируем на льготных условиях отдавать сотрудникам до 2,5 тысяч путевок, а оставшиеся продавать по рыночным ценам. В результате проект будет приносить прибыль компании, одновременно помогая нам заботиться о здоровье и качественном отдыхе сотрудников и их семей, — прокомментировала Ирина Козина, заместитель генерального директора АО «Почта России» по кадровым и социальным вопросам.