Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В связи с предстоящими праздниками офисы многофункциональных центров на Кубани изменят режим работы. «Комсомолка» узнала о том, когда лучше не собираться за документами.

КОНКРЕТНО

Как будут работать МФЦ в Краснодарском крае на майские праздники 2021

С 1 по 5 мая офисы МФЦ не работают.

6, 7 и 8 мая будет организован прием и выдача документов. Офисы будут открыты в обычном режиме согласно графику работы, размещенному на Едином портале.

С 9 по 11 мая включительно у МФЦ выходные и праздничные дни.

Так что у жителей Краснодарского края появится возможность в свободные дни заняться накопившимися делами: собрать и оформить документы, посетить офисы МФЦ для получения госуслуг.

Жителей региона просят учитывать измененный график, чтобы успеть оформить необходимые документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут работать банки в Краснодарском крае на майские праздники 2021

Жителям Кубани за 11 дней может понадобиться многое - и снять наличные в банкомате, и провести банковские операции (читайте далее)

КСТАТИ

Как будут работать МФЦ, больницы и почтальоны в Краснодарском крае в майские праздники

«Комсомолка» узнала, у каких учреждениях изменится график (подробнее)