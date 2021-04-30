В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 105 случаев COVID-19

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани 30 апреля выявили 105 случаев COVID-19. Заболевшими оказались жители 27 муниципалитетов. Их возраст от 4 до 86 лет. Среди них – 44 мужчины и 61 женщина.

В краевом центре оказалось 34 случая, в Сочи – 11, а в Горячем Ключе – 8. Еще четыре заболевших в Геленджике, Динском и Ейском районах. Еще три положительных теста выявили в Армавире, Тимашевском, Тихорецком и Белоглинском районах.

По два новых пациента в Анапе, Туапсинском, Абинском, Апшеронском, Выселковском, Красноармейском, Лабинском, Северском, Славянском, Темрюкском и Мостовском районах. Еще по одному заболевшему человеку выявили в Кореновском, Кавказском, Курганинском, Тбилисском, Гулькевичском и Новокубанском районах.

Общее количество зараженных на сегодняшний день в крае - 45494. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 801,5. Выздоровели 40025 жителей. Скончались – 2669. В стационарах проходит лечение 1303 пациента с коронавирусной инфекцией, на дому – 1497.

Напоминаем, что все майские праздники в крае можно будет сделать прививку от коронавируса. Чем больше прививок, тем быстрее в регионе выработается коллективный иммунитет, который сможет победить инфекцию.