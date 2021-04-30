Фото: sochi.ru.

Жители отдаленных сел Сочи проголосовали за благоустройство территорий. Волонтеры организовали временный пункт для граждан в Лазаревском районе. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Добровольцы помогли жителям сел и аулов Лыготхского сельского округа принять участие в голосовании за территорию для благоустройства в 2022 году.

Федеральное рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» уже началось на портале za.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая этого года.

– Волонтеры уделили достаточно времени каждому гражданину, рассказали о проекте и ответили на интересующие сочинцев вопросы. Такая работа совместно с председателями ТОС будет организована для жителей удаленных сел во всех четырех внутригородских районах Сочи, -отметил начальник управления молодежной политики администрации города Сергей Черемшанов.

Ознакомиться с дизайн-проектами общественных территорий в Сочи можно по ссылке https://sochi.ru/zhizn-goroda/kgs/dizayn-proekty/