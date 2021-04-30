Губернатор Кубани поздравил с 85-летием писателя Виктора Лихоносова

Писатель Виктор Лихоносов

30 апреля свой День рождения отмечает большой кубанский писатель Виктор Лихоносов. С 85-летием писателя поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что повести, рассказы и романы писатели очень ценны для жителей края.

- Ваши произведения – это истории вне времени, в них всегда отражена настоящая жизнь и проблемы, понятные каждому читателю. Ваши книги являются бесценным источником информации о культуре нашего региона, - отметил Кондратьев.

Кроме того, сегодня в Краснодаре открывается выставка «Последний рыцарь русской литературы». На ней представлены коллекционные издания автора, в том числе и самый знаменитый роман Лихоносова «Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания» с фотографиями и открытками.