Фото instagram.com/delfacenter.

Необычный дельфин охотится в акватории Черного моря. Млекопитающее с белыми пятнами заметили сотрудники центра спасения дельфинов «Дельфа». Об этом сообщили специалисты в соцсетях.

Необычный окрас животного сразу привлек внимание сотрудников. Животное со своей стаей плавало недалеко от берега.

- Уже издалека мы увидели что-то необычное, сначала подумали, что это блики. Но рассмотрев поближе, стало понятно, что перед нами необычный дельфин - с белыми пятнами, как далматинец! - рассказали специалисты Центра в своем Instagram.

Такой окрас - результат генетической мутации, которая вызывает частичную потерю пигментации. Животных с подобным окрасом называют лейцистами. Для дельфинов это редкий случай. Чаще всего такое явление встречаются у собак.

По словам сотрудников, дельфин был активным, выглядел здоровым и упитанным, как и все в его стае. Мутация никак не влияет на общее состояние организма.