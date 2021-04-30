Мать девяти детей из Краснодара доказала, что при желании всегда можно найти время на себя

Победительницей конкурса стала мать девяти детей Анастасия Надворная.

В Краснодаре подвели итоги федеральной благотворительной программы «Реформа». Она направлена на помощь многодетным родительницам найти время на заботу о своем здоровье. Победительницей конкурса стала мать девяти детей Анастасия Надворная. Призерами стали многодетные мамы Анна Луценко и Ирина Четвертакова.

- Конечно, я очень счастлива победить, но пришла на «РеФорму» не за подарками и баллами. Моя цель, прежде всего, знания и опыт. Давно мечтала попасть в команду, которая будет меня понимать и поддерживать. Здесь я нашла все, что искала, - призналась Анастасия Надворная.

За три месяца участницы проекта научились заботиться о своем здоровье под наблюдением врачей, психологов, фитнес-тренеров и диетологов. Женщины познакомились с основами здорового питания, узнали, как мотивировать себя на занятия спортом и находить время на тренировки, уделили время своему психологическому состоянию и отношениям в семье.

Кураторы программы

- Нашим участницам из Краснодара удалось собственным примером доказать, что даже самая занятая женщина может начать более здоровую и спортивную жизнь, если будут желание и необходимые знания, - подытожила руководитель федеральной программы «РеФорма» Екатерина Молюкова.

Все мамы, прошедших курс до конца, получили подарки от организаторов и партнеров проекта, в числе которых профессиональная фотосессия, консультации со специалистами, наборы для красоты и здоровья на целый год, а также специальные бонусы от экспертов и тренеров.

Напомним, что «РеФорма» - это федеральная благотворительная программа БФ «В ответе за будущее». Она разработана специально для многодетных и приемных мам, а также тех, кто воспитывает особенных детей и призвана обучить их заботе о себе и своем здоровье.