Лето в «Премьере»: искусство отдыхать

Культурные каникулы ждут более трех тысяч мальчишек и девчонок, которые выберут для себя летний отдых в культурно-оздоровительном центре «Премьера» в Анапе этим летом.

Коллективы КМТО «Премьера»: Кубанского симфонического оркестра, «Премьер-оркестра», Музыкального шоу-театра «Премьера», Русского вокально-хореографического ансамбля «Родник», Нового театра кукол или Молодежного театра каждую смену дадут для детей свои концерты и мастер-классы. Для ребят также подготовлены встречи с олимпийскими чемпионами Советского Союза и России.

Предстоящим летом в КОЦ «Премьера» готовят четыре потока: смена личностного роста «Премьер-движение» (1-21 июня), смена-фестиваль «Твоя премьера!» (24 июня-14 июля), смена будущих волонтеров культуры «Проектировщики событий» (16 июля-5 августа) и завершит каникулы с 7 по 27 августа смена лидеров ученического самоуправления «Мегаполис возможностей».

Программы смен КОЦ «Премьера», работающего в соответствии с требованиями Роспотребнадзора на период пандемии, разработаны совместно с управлением культуры администрации Краснодара. Вожатыми в центре работают студенты педагогических и творческих вузов.

Культурно-оздоровительный центр «Премьера» - филиал Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера» ежегодно организует тематические творческие смены для детей от 7 до 17 лет. На сегодняшний день это - современный лагерь с большой зеленой территорией и корпусами нескольких типов. В атмосфере искусства ребята смогут провести здесь время с пользой: параллельно с оздоровлением развивая свои таланты и творческие способности.

Впервые в нынешнем году забронировать путевку в КОЦ «Премьера» можно на сайте КМТО «Премьера». Стоимость путевки в КОЦ «Премьера» на 21 день составляет 27,3 тысячи рублей.