Заместитель главы и начальник управления лишились работы в Староминском районе

Еще 12 чиновников привлечены к строгой административной ответственности

В Староминском районе прокурорская проверка зафиксировала сразу несколько нарушений антикоррупционного законодательства. 14 чиновников скрыли наличие банковских счетов, три автомобиля и доходы от продажи квартир и домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В итоге самые строгие наказания получили заместитель главы администрации и начальник управления образования – их уволили в связи с утратой доверия, еще 12 чиновников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.