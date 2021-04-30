Фото: sochi.ru.

Сочинцы протестируют систему дистанционного электронного голосования. Отдать свой голос можно без посещения избирательного участка – онлайн. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Участвовать в общероссийской тренировке смогут граждане России, старше 18 лет и зарегистрированные на портале Госуслуг. Для участия в тестировании, нужно подать заявление до 7 мая 2021 года.

- В ходе тренировки полностью воспроизводятся все этапы избирательного процесса: от регистрации до подсчета голосов. Голосование будет полностью аполитичным, не связанным с реальными кандидатами или партиями, – отметила председатель избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачева.

Голосование пройдет с 8.00 12 мая по 20.00 14 мая. В эти дни на главной странице сайта vybory.gov.ru появится кнопка «Голосовать», нажав ее будет предложено пройти процедуру идентификации.