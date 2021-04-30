Роспотребнадзор призывает жителей Кубани соблюдать меры безопасности на майские

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В краевой столице прошел традиционный брифинг заместителя руководителя Роспотребнадзора в Краснодарском крае Татьяны Гречаной. Она от лица ведомства попросила всех жителей края соблюдать меры безопасности во время майских праздников.

- Хотим напомнить вам, что на открытом воздухе вам нужно находиться в масках. А также нужно соблюдать меры при участии в богослужениях и при посещении мероприятий, - отметила Татьяна.

Также она рассказала о текущей ситуации в крае. Уровень заболеваемости сейчас находится на стабильном уровне в пределах ста случаев. Из всего числа заболевших увеличилось число заболеваемых ОРВИ, а число больных с пневмонией наоборот снизилось на 16 процентов.