1 миллиард рублей направили на капремонт домов на Черноморском побережье

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Около одного миллиарда рублей направили на капитальный ремонт домов на Черноморском побережье края. Там планируют провести строительно-монтажные работы в 185 домах, в 36 из них ремонт уже начался. Для остальных объектов сейчас разрабатываются сметы.

- Подрядчики сделают 327 видов работ, в том числе заменят 120 лифтов. В большинстве же домов пройдет ремонт систем электроснабжения, водоотведения, а также горячего и холодного водоснабжения. Суммы на ремонт определяются из суммы, которую направляют в фонд, - отметил вице-губернатор региона Александр Трембицкий.

В городе-герое Новороссийске в 37 домах заменят лифты, приведут в порядок фасады и крыши. На эти работы из фонда направили 254 миллиона рублей. Также около 400 миллионов выделено на большие проекты в Сочи, там запланировано отремонтировать около 84 многоквартирных домов.

Остальные средства распределят между Туапсе, Геленджиком и Анапой.