Фото: sochi.ru.

Сочинцам раздали куличи в канун Пасхи. По инициативе главы города Алексея Копайгородского, пасхальную выпечку развезли по общественным организациям города. Об этом рассказали в мэрии курорта.

С предстоящим праздником поздравили адресно учителей, врачей и детей, находящихся в больницах города.

- Сегодня к этой работе подключились центры социального обслуживания населения и активисты общественных организаций города, первые куличи уже доставили в семьи сочинцев, - отметил начальник управления социальной политики города Сочи Александр Митников.

Сладкие подарки достались спортивной Федерации инвалидов, городскому совету ветеранов ВОВ, всероссийским обществам инвалидов, реабилитационным центрам, многодетным семьям. Партию ароматной пасхальной выпечки также отвезли в школу-интернат № 2 и в дом ребенка.

Всего раздали около трех тысяч куличей.