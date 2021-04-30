Фото: sochi.ru.

Число туристов в Сочи побило рекорд. В апреле на курорте отдохнуло более 350 тысяч туристов. Такую цифру привел мэр Алексей Копайгородский. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

- Сочи принял с начала месяца более 350 тысяч туристов - это рекорд. Впереди обновление самых популярных мест отдыха. Мы динамично развиваемся и обеспечиваем высокий уровень сервиса, комфорта и безопасности для сочинцев и гостей города, - написал глава курорта на своей странице в соцсети.

Также на курорте начата реализация нового генерального плана города.

Напомним, курортный сезон в Сочи стартует уже завтра 1 мая.