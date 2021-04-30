Сбер для жизни и бизнеса: из банка в клиентоцентричную экосистему

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Председатель Юго-Западного Сбербанка Евгений Титов и блогер Сергей Южанин на public talk обсудили, как Сбер вместе с клиентами прошёл через локдаун, какие инновации экосистемы уже доступны и какие отрасли трансформируются для комфортной жизни южан.

Прошедший год изменил образ жизни и потребительские привычки россиян: ускорилось развитие e-commerce, дистанционных сервисов и в целом безналичной инфраструктуры. При этом, пандемия фактически парализовала многие важные отрасли экономики: от общепита и бытовых услуг до авиаперевозок и туризма. СберБанк в этой ситуации первым внедрил собственные программы реструктуризации, начал кредитовать бизнес по программе «Зарплата под 2%», а затем предложил Правительству направления для её доработки. В результате родилось кредитование бизнеса под 2%: суммарно по ней на Юге России и в СКФО банк помог 14,5 тысячам компаний получить более 19 млрд рублей, и 90% из них – это малый бизнес. В целом же, банк стал ключевым оператором программ господдержки и комплексно помог регионам страны минимизировать последствия локдауна.

Сегодня Сбер развивается в рамках клиентоцентричной модели, помогая экономить клиентам время и деньги на выполнение рутинных операций. Для госсектора Сбер также разработал платформенные решения, которые помогают качественно и с мультипликативным эффектом укреплять «цифровую зрелость» регионов.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Наша трансформация в экосистему предполагает бОльшую интеграцию в жизнь каждого человека. В центре – наш клиент, который всё больше уходит в онлайн. Сбер отвечает этой тенденции и тоже трансформируется. Теперь мы цифровая экосистема, активно растущая во всех ключевых отраслях экономики страны. Буквально за 5-7 лет мы создали принципиально новый для России P2P-рынок с годовым объёмом переводов более триллиона рублей только на Юге России и Северном Кавказе. Активно растёт доля оплаты услуг ЖКХ по QR-коду, онлайн-оплаты проезда в общественном транспорте, государственных и образовательных услуг. Сейчас мы активно развиваем и новую цифровую инфраструктуру вместе с властями 11 регионов страны. Это такие социально важные направления, как медицина, образование, транспорт, АПК, туризм, поддержка и развитие предпринимательства, и многие другие».

Среди ключевых фокусов развития в 2021 году на Юге России и Северном Кавказе Сбер выделяет укрепление работы с отраслями недвижимости, АПК, торговли и внешнеэкономической деятельности, туризма, а также комплексное развитие финансовых и нефинансовых сервисов экосистемы для комфортной жизни и успешного социально ответственного бизнеса.