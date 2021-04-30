Застройщикам ЖК «Кино» в Краснодаре вынесли приговор за обман дольщиков

Фото:пресс-служба Советского суда

ЖК «Кино» в Краснодаре – один из самых проблемных домов, который не могут достроить вот уже несколько лет. Оказалось, что причина в мошеннических действиях самих застройщиков – Дьякова, Гайворонского и Цегельник. Они в период с 2012 по 2017 года организовали преступное сообщество.

- Потерпевшими признаны более одной тысячи человек, а ущерб от действий преступников равен 750 миллионам рублей. Кроме того, подсудимые уклонились от уплаты налогов более чем в 38 миллионов, а зарплаты сотрудникам не платились больше двух месяцев, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Советского краевого суда города Краснодара.

В итоге суд вынес застройщикам приговор. Дьяков получил семь лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, Гайворонский – 5,5 лет со штрафом в 500 тысяч, а Цегельников – 5 лет и штраф в 300 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.