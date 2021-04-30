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Скейтбордист из Сочи стал Чемпионом России. Соревнования проходили в скейт-парке XSA Plaza в Краснодаре. Об этом рассказали в Федерации скейтбординга.

В соревновании участвовали около 70 райдеров из 20 регионов страны. Победителем стал сочинец Семен Кутузов.

- Невероятный результат мы увидели у представителя Краснодарского края Семы Кутузова, ему удавалось все, что он хотел сделать. Знаем его давно. Семен достоин быть в национальной сборной, - рассказал глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Чемпионат стал этапом отбора на Олимпийские игры, которые будут проходить в Токио с 23 июля по 8 августа.

Семену 27 лет. Он - профессиональный скейтбордист. Занимается экстремальным видом спорта более 18 лет. Родился в Сочи.

Вместе с Семеном на соревнования приехал 17-летний сочинский скейтбордист - Егор Глухов, он занял третье место в номинации «АМ» (новички).